В Москве состоится премьера спектакля «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

В МДМ состоится премьера спектакля «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так»

В московском МДМ состоится премьера спектакля «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам организаторов, новый спектакль компании «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачева включает в себя главные мировые поп-хиты в пародийном ключе и постановку мюзикла в режиме реального времени.

Сюжет постановки расскажет об истории шефа крупного предприятия, который заказывает любительскому театру поставить любимое шоу своей жены -- мюзикл Mamma Mia!.

Творческую команду «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» возглавила режиссер Анна Шевчук, пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов. Премьера состоится во вторник, 19 декабря. Билеты на сеансы можно приобрести на официальном сайте.