В Польше заявили об отсутствии официальной версии причин катастрофы Ту-154

Глава БНБ Польши Сивера: властям предстоит найти путь решения по делу о Ту-154

После ликвидации комиссии по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году у Польши отсутствует официальная версия причины трагедии, а властям предстоит найти путь решения. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (БНБ) Яцек Сивера, сообщает РИА Новости.

По словам главы БНБ, ликвидация комиссии находится в компетенции министра обороны и является элементом его деятельности. «Другое дело — это вопрос работ по установлению причин смоленской катастрофы и всего хода — уже 12 лет — экспертных действий, работы научных учреждений по заказу прокуратуры (...) пока они только запутывают картину, а не объясняют ее», — объяснил он.

Сивера уточнил, что спустя столько лет Польша в принципе не имеет однозначного документа, формулирующего выводы относительно причины смоленской катастрофы. «Ликвидировав эту комиссию, министру национальной обороны по-прежнему придется найти какой-то путь решения», — констатировал он.

Ранее стало известно, что Варшава откажется от версий о вине России в крушении в Смоленске самолета Ту-154, в котором летел польский президент Лех Качиньский. Сообщается, что в 2022 году Польша заявила, что авиакатастрофа была спланирована российскими спецслужбами.