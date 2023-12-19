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08:47, 19 декабря 2023Экономика

В России резко выросло количество вакансий в одной сфере

Число вакансий в сфере IT в России за год выросло на 34 процента

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

За последний год суммарное число новых вакансий в сфере IT на российском рынке труда выросло на 34 процента. За это время компании стали чаще предлагать работу сотрудникам без опыта и стажировку студентам, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса «Работа.ру».

Доля вакансий для сотрудников без опыта за этот период выросла на 32,8 процента, а доля предложений работодателей в области стажировок составила 29,1 процента, уточнили эксперты. Подобную динамику аналитики связали с рядом факторов, включая общую нехватку кадров и низкий уровень безработицы на российском рынке труда.

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На втором месте по приросту новых вакансий оказался сектор финансов и страхования (плюс 27 процентов), следом расположились производственная и агропромышленная отрасли (плюс 9,7 процента) и сфера культуры (плюс 9,7 процента). В то же время доля новых вакансий в сфере услуг, напротив, резко снизилась — на 22,2 процента. В секторе торговли число предложений сократилось на 14,8 процента, в сфере красоты — на 11,7 процента, а в транспортной отрасли — на 11,4 процента.

О трудностях российских работодателей с поиском новых сотрудников издание РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков HeadHunter сообщало в середине декабря. Эту проблему назвали главной в общей сложности 71 процент опрошенных компаний. В качестве ключевых причин кадрового дефицита участники исследования назвали геополитическую напряженность, отсутствие профильных специалистов и демографический кризис.

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      Анатолий Акулов
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