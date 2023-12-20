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10:55, 20 декабря 2023Экономика

Raiffeisen выкупит долю подконтрольной Дерипаске компании в Strabag

RBI выкупит у связанной с Дерипаской компании Rasperia Trading долю в Strabag

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) выкупает 27,78 процента акций одного из крупнейших строительных концернов Европы — Strabag. Продает долю кипрская компания Rasperia Trading Limited, которая, по данным Reuters, связана с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте RBI.

Сумма сделки Raiffeisen и Rasperia Trading составит 1,51 миллиарда евро. Группа приобретет акции через российскую дочернюю компанию «Райффайзенбанк». После покупки банк передаст акции материнской группе в виде дивидендов.

За день до этого Rasperia Trading было решено продать, Strabag заявила о получении соответствующего уведомления на своем сайте. Покупателем выступает акционерное общество «Илиадис», компания была зарегистрирована 12 июля 2023 года, свидетельствуют данные СПАРК. После завершения сделки фирма перестанет быть под контролем Дерипаски.

В мае прошлого года Rasperia Trading подала на Strabag иск в земельный суд австрийского города Клагенфурт. Причиной стало решение правления концерна прекратить сотрудничество с компанией из-за внесения Дерипаски и его предприятий в санкционный список Евросоюза.

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      Мария Грушко
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