Кадыров опубликовал видео атаки российских дронов в районе Клещеевки

Кадыров: атаки российских дронов не дают вздохнуть противнику в районе Клещеевки

Момент атаки российских дронов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки попал на видео. Кадры боя опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Регулярные атаки наших дронов не дают вздохнуть противнику в районе Клещеевки. Операторы БПЛА 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ совместно с бойцами 88-й бригады ЛНР здорово преуспевают в наступательных действиях. Так держать!» — написал он.

Ранее в сеть попало видео, на котором российский боец, спасая тяжелораненого товарища, увернулся от двух гранат, сброшенных с дрона. Солдат по рации вызвал эвакуацию, дальнейшая судьба военнослужащих осталась неизвестной.

На запорожском направлении на видео засняли попадание фугасной авиабомбы в украинский танк. После подрыва бронетехники на ее месте образовалось облако дыма, по форме напоминающее ядерный гриб.

