Путин потребовал активнее защищать экономические интересы России

Путин призвал к активной борьбе с коррупцией и защите экономических интересов РФ

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности потребовал от отечественных спецслужб более активных действий по борьбе с коррупцией и по защите экономических интересов страны. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства призвал, среди прочего, активнее противостоять экстремизму и угрозам в информационном пространстве, защищать государственную тайну, а также обеспечивать надежную работу отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают важнейшие оборонные и технологические задачи.

День работника органов безопасности России является профессиональным праздником сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР) и Главного управления специальных программ президента (ГУСП) России. Отмечается ежегодно 20 декабря.