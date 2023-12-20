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00:16, 20 декабря 2023Россия

Путин потребовал активнее защищать экономические интересы России

Путин призвал к активной борьбе с коррупцией и защите экономических интересов РФ

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности потребовал от отечественных спецслужб более активных действий по борьбе с коррупцией и по защите экономических интересов страны. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства призвал, среди прочего, активнее противостоять экстремизму и угрозам в информационном пространстве, защищать государственную тайну, а также обеспечивать надежную работу отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают важнейшие оборонные и технологические задачи.

День работника органов безопасности России является профессиональным праздником сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР) и Главного управления специальных программ президента (ГУСП) России. Отмечается ежегодно 20 декабря.

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      Марина Совина
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