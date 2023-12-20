Россия нарастила поставки нефти в одну страну

Экспорт российской нефти в Индию увеличился на 5,3 % в октябре

По итогам октября 2023 года суммарные объемы поставок российской нефти в Индию увеличились на 5,3 процента в сравнении с сентябрем и достигли уровня в 6,12 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли азиатской страны.

Россия сохранила за собой лидирующие позиции на индийском нефтяном рынке. В годовом выражении экспорт нефти в азиатскую страну увеличился на 44,2 процента, следует из материалов ведомства.

На втором месте по объемам поставок сырья оказался Иран, который по итогам второго месяца осени отправил Индии 4,5 миллиона тонн (плюс 19,7 процента в месячном выражении и 10,5 процента в годовом). Тройку лидеров замкнула Саудовская Аравия. На ее долю пришлось 2,58 миллиона тонн сырья (плюс 9,5 и 8,2 процента к уровням сентября 2023-го и октября 2022-го соответственно).

Несмотря на рост поставок российской нефти, отечественным сырьевым экспортерам по-прежнему трудно рассчитывать на значительное увеличение вывоза сырья в азиатскую страну. Многое упирается в ценовой вопрос, утверждают эксперты.

Так, ранее агентство Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного индийского чиновника сообщило, что в Нью-Дели рассматривают возможность резкого наращивания импорта российского сырья только при одном условии — если стоимость нефти из РФ останется ниже потолка в 60 долларов за баррель, установленного западными странами.