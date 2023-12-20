Россиян предостерегли от одного типа сделок с жильем

Эксперт Щирская: онлайн-сделки с жильем без нотариуса предполагают риски

Заключение онлайн-сделок с жильем без привлечения нотариуса предполагает риски, которые полностью возьмут на себя покупатель и продавец. От одного способа приобретения недвижимости предостерегла россиян нотариус Марина Щирская, пишет aif.ru.

Специалистка отметила, что любой человек может и самостоятельно подать готовые документы в Росреестр через личный кабинет. Однако для этого потребуется электронная подпись. Главная же опасность таких сделок в том, что никто не проверит юридическую чистоту документов, предупредила Щирская.

Оформление дистанционной сделки у нотариуса — более безопасный вариант, считает эксперт. Однако это не будет на 100 процентов онлайн-форматом, так как предполагает присутствие и покупателя, и продавца. При этом они могут быть в разных городах и обратиться в удобную для каждого нотариальную контору.

«В момент совершения дистанционной сделки происходит живое общение нотариусов и сторон договора по видеосвязи, каждый участник может задать любой вопрос и прояснить для себя все непонятные пункты договора. Нотариус обязательно разъяснит правовую суть и последствия, убедится в том, что стороны идут на нее осознанно и добровольно. В обязанности нотариуса также входит проверка и запрос всех необходимых документов и сведений», — пояснила специалистка.

Ранее адвокат перечислила документы, которые чаще всего подделывают при сделках с жильем. По словам эксперта, чаще всего злоумышленники предоставляют фейковые удостоверяющие личность документы, такие как паспорт, водительское удостоверение и военный билет. Они делают это, чтобы избежать преследования, получить незаконные преимущества или доступ к определенным ресурсам.