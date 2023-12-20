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12:51, 20 декабря 2023Мир

В Тегеране возмутились резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН против Ирана

В Тегеране заявили, что резолюция ООН против Ирана — пример двойных стандартов

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Направленная против Тегерана резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека представляет собой пример двойных стандартов, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Его цитирует агентство ISNA.

«Предложение о резолюции по правам человека против Ирана вынесли некоторые западные страны, в то время как те же самые страны закрывали глаза на военные преступления и геноцид сионистского режима [Израиля] в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в Палестине», — возмутился дипломат.

По словам Канани, сама резолюция крайне политизирована и сам факт ее существования «обесценивает великую концепцию прав человека».

20 декабря Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. В то же время документ поддержали 118 стран, 14 воздержались. РФ готовила резолюцию в соавторстве с десятком стран, среди которых — Китай, Северная Корея, Армения, Зимбабве и ЮАР.

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      Глеб Бажуткин
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