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04:12, 20 декабря 2023Забота о себе

Врач раскрыл способ избавиться от беспокоящей во время секса пикантной проблемы

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Уролог, сексолог Александр Лубенников рассказал, что у женщин, ведущих активную половую жизнь во время интимной близости может происходить недержание мочи. В своем Telegram-канале профессор раскрыл способы избавиться от этой пикантной женской проблемы.

Доктор Лубенников обратил внимание на то, что для устранения недержания мочи во время секса нужно похудеть и с помощью упражнений Кегеля укрепить интимные мышцы. Также, по заверению врача, на помощь придут внутривлагалищные тренажеры.

Также избавиться от этой проблемы помогает операция, продолжил уролог. Во время нее пациентке устанавливают синтетическую сетку под мочеиспускательный канал.

Эффективность операции достигает 90 процентов, однако у 10-20 процентов пациенток после хирургического вмешательства может появиться боль во время секса

Александр Лубенниковуролог, сексолог
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Для устранения недержания проводят и еще одну операцию лапароскопическим методом, продолжил врач. Во время нее приподнимают переднюю стенку влагалища. После такого вмешательства не бывает недержания мочи и боли, заверил Лубенников.

«Я против таких вариантов лечения, как введения плазмы, геля под уретру. Они неэффективны и не дают длительного результата», — подытожил профессор.

Ранее Александр Лубенников назвал ежедневные привычки, снижающие качество спермы. Среди прочего он посоветовал отказаться от ежедневного похода в баню и курения.

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      Алиса Дмитриева
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