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14:22, 21 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен неизвестный процесс в мозге младенцев

Nature: человеческий мозг продолжает формироваться после рождения

Изображение: Pitt / Lab of Shawn Sorrell

Ученые Питтсбургского университета обнаружили ранее неизвестный процесс в мозге младенцев, который приводит к образованию синапсов после рождения в течение гораздо большего периода времени, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалисты проанализировали образцы человеческого мозга, которые были частично предоставлены банком эпилептических тканей детской больницы Медицинского центра Питтсбургского университета (UPMC) и отделением невропатологии Пресвитерианской больницы UPMC.

Открытие предполагает, что подмножество тормозных нейронов в энторинальной коре головного мозга (ЭК) — области мозга, необходимой для формирования воспоминаний — продолжают строить новые нейронные связи от рождения до детского возраста в 2-3 года. Ранее считалось, что нейрогенез и миграция нейронов в EC завершается к моменту рождения.

Миграция нервных клеток в ЭК может лежать в основе критических периодов нейропластичности, во время которых мозг особенно восприимчив к изменениям и адаптации. Это также объясняет, как человеческий мозг может создавать миллиарды новых нейронных связей за очень короткий промежуток времени после рождения.

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      Александр Еникеев
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