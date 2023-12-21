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05:17, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии рассказали о страхе украинцев

ZDF: солдаты ВСУ боятся наступления зимы и устали от конфликта

Фото: Unsplash

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от ведения боевых действий. Сейчас Киев испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов, сообщила репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг.

Автор материала подчеркнула, что украинцы боятся наступления зимы, а также устали от конфликта с Россией. «Жалобы становятся все громче, люди все сильнее критикуют (президента Украины — прим. "Ленты.ру") Владимира Зеленского, доверие к нему и правительству стремительно падает», — рассказала она.

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Юнг подчеркнула, что жители вспоминают прошлый год и сильные российские удары по инфраструктуре. По их мнению, сложная ситуация снова может возникнуть. Журналистка подчеркнула, что продвижение ВСУ практически прекратилось, что вынуждает украинских военных держать оборону и стремиться пережить зиму

Ранее президент Чехии Петр Павел признал неудачу контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что операция не принесла ожидаемых результатов.

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      Марина Совина
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