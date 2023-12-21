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06:15, 21 декабря 2023Россия

Пиротехник назвал главные ошибки при выборе и запуске фейерверков

Пиротехник Алексеев предостерег от запуска фейерверков на неровной поверхности

Фото: Sam Mathews / Unsplash

Чтобы праздник удался, а не стал бедой, нужно крайне внимательно относиться к пиротехнике, так как это лишь условно безопасные вещи, сказал пиротехник Игорь Алексеев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главные ошибки при выборе и запуске салютов.

Приобретать пиротехнику эксперт посоветовал в специализированных магазинах, а не в подземных переходах. Кроме того, при покупке стоит обращать внимание на состояние упаковки. «Все пиротехнические изделия, как правило, из картона, и они могут помяться при транспортировке, а это страшно, потому что все выстрелы происходят из картонных трубочек, то есть стволов, если мы их сами помяли или при транспортировке до нас кто-то помял, то это уже брать нельзя, потому что заряд под давлением может разорвать, и полетит салют непонятно куда», — предостерег Алексеев.

Во-вторых, нужно смотреть, не была ли подмочена пиротехника. В противном случае ее стоит выкинуть. Дело в том, что пиротехника не сушится, а часть ее состава растворимая. То есть если туда попадает вода, она вымывает и перемещает компоненты, в результате чего фейерверк может сработать нештатно.

Устанавливать салюты необходимо на твердую ровную поверхность и надежно их укреплять. Проще всего, это сделать при помощи снега. Также важно тщательно подойти к выбору места для установки. Эксперт подчеркнул, что фейерверки категорически запрещено запускать с балкона, с крыши, а также среди домов.

Может получится так, что ваш фейерверк залетит кому-то в форточку. К слову, в новогодние праздники окна, форточки лучше все держать закрытыми

Игорь Алексеевпиротехник

После того, как вы подожгли салют, необходимо удалиться на расстояние, определенное инструкцией, с которой обязательно стоит ознакомиться перед запуском.

«Как у нас в России говорят: "Что уже сломал? Теперь почитай инструкцию". Тут мы можем сломать себя, к сожалению, и уже не почитаем инструкцию, поэтому надо сначала ознакомиться с инструкцией и вообще понять, что это есть, потому что изделия крайне разные. Есть батареи салютов, допустим, которые стреляют вверх, а есть ракеты, которые улетают вместе с палочкой, которая привязана. Бывают люди, которые скотчем привязывают эту палочку, и ракета улететь не может. Она либо взрывается на месте по истечению времени, либо пережигает эту штучку и, уже падая, летит непонятно куда», — предупредил пиротехник.

Кроме того, не стоит заглядывать в стволы салюта, особенно если изделие не сработало. «Если сработало к нему все равно подходить сразу нельзя, надо выждать минимум 15 минут. Может не сразу все уйти оттуда, что-то задержалось, немножко тлеет мы подошли — оно бахнуло», — высказался эксперт.

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Он также сообщил, что нельзя носить петарды в карманах. Лучше держать их в коробке или пакете. «Есть петарды с фитилем, а есть петарды терочные, они как спички с теркой такой, та терочный состав, вы чиркаете коробок, она зажигается. Когда вы носите это в карманах, это может произойти произвольно, и вытащить ее оттуда вы уже не успеете. Результат — травмы ног, гениталий», — заключил пиротехник.

Ранее адвокат Евгения Квартальнова напомнила россиянам о штрафе и административном аресте за запуск фейерверка или петарды в неположенном месте.

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      Екатерина Смирная
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