Россиянам напомнили о наказании за запуск фейерверка в неположенном месте

Адвокат Квартальнова: запуск фейерверка в неположенном месте грозит арестом

За запуск фейерверка или петарды в неположенном месте можно получить штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест до 15 суток. О таком наказании в разговоре с NEWS.ru напомнила адвокат Евгения Квартальнова.

Если в результате неправильного запуска фейерверка будет повреждено имущество в крупном размере, россиянину будет грозить тюремный срок до семи лет, подчеркнула адвокат.

Ранее россиянам напомнили, что фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты и салютные батареи второго и третьего классов можно запускать только в специально отведенных местах. Площадка для запуска должна находиться на расстоянии 20 метров от жилых домов, людей и деревьев, над ней не должно быть электрических проводов. В помещении разрешается запускать только хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.