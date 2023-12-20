Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:27, 20 декабря 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о наказании за запуск фейерверка в неположенном месте

Адвокат Квартальнова: запуск фейерверка в неположенном месте грозит арестом

Фото: Unsplash

За запуск фейерверка или петарды в неположенном месте можно получить штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест до 15 суток. О таком наказании в разговоре с NEWS.ru напомнила адвокат Евгения Квартальнова.

Если в результате неправильного запуска фейерверка будет повреждено имущество в крупном размере, россиянину будет грозить тюремный срок до семи лет, подчеркнула адвокат.

Ранее россиянам напомнили, что фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты и салютные батареи второго и третьего классов можно запускать только в специально отведенных местах. Площадка для запуска должна находиться на расстоянии 20 метров от жилых домов, людей и деревьев, над ней не должно быть электрических проводов. В помещении разрешается запускать только хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с нацизмом. Против выступили США и Украина

      Работодатели назвали способы борьбы с кадровым голодом

      В Минфине не нашли денег на кладбища

      Женщина пожаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа

      Марс оказался геологически активной планетой

      Российского адвоката впервые обвинили в разглашении налоговой тайны

      В российском городе задержали иностранца за развращение девочек в сети

      Названы требования к дрону для борьбы с Украиной и НАТО в Черном море

      Девятилетний россиянин поиграл с петардой и лишился трех пальцев

      Российский аэропорт экстренно закрыли для полетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости