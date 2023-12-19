Россиянам перечислили места для запуска салютов

Адвокат Квартальнова напомнила о запрете запускать фейерверки у домов

Фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты и салютные батареи второго и третьего классов можно запускать только в специально отведенных местах. Разрешенные места для запуска салютов в разговоре с NEWS.ru перечислила россиянам адвокат Евгения Квартальнова.

По ее словам, эти изделия запрещено использовать ближе чем в 20 метрах от жилых домов, людей и деревьев. Над площадкой не должно быть электрических проводов. Список специально отведенных мест, на которых можно запускать фейерверки, можно посмотреть на сайте регионального ГУ МЧС или горадминистрации.

В помещении при этом разрешается запускать только пиротехнику первого класса — хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны, напомнила юрист.

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