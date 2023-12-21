Открыт новый вид клыкастых лягушек

PLoS ONE: на Сулавеси открыт новый вид лягушек с уникальным поведением

Ученые открыли новый вид клыкастой лягушки на острове Сулавеси в Индонезии. Подробности об открытии опубликованы в журнале PLoS ONE.

Вид Limnonectes phyllofolia, являющийся эндемичным для острова, был собран в трех местах на Сулавеси: одном в центральной части острова и двух на юго-западном полуострове. Взрослая особь имеет самый маленький размер среди других клыкастых лягушек с Сулавеси.

Новый вид амфибии относится к наземногнездящимся лягушкам, но демонстрирует уникальное для них поведение. Лягушки-самцы охраняют одну или несколько кладок яиц, прикрепленных к листьям или мшистым валунам на высоте от одного до двух метров над небольшими ручьями. Тем самым они отличаются от большинства земноводных, которые откладывают яйца в воду, чтобы те не высыхали.

Зоологи предполагают, что необычное репродуктивное поведение лягушек также может быть связано с их клыками, меньшими, чем у других видов клыкастых лягушек. Большие клыки помогают избежать конкуренции за подходящие для откладывания яиц места вдоль реки. Поскольку Limnonectes phyllofolia научились откладывать яйца подальше от воды, они, возможно, утратили потребность в больших клыках.