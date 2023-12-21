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13:09, 21 декабря 2023Из жизни

Женщина украла посылки с крылец ради рождественских подарков

В США женщина проследовала за фургоном Amazon и украла доставленные посылки

Кадр: FOX 13

Женщина из США украла доставленные посылки с крылец нескольких домов, чтобы использовать их как рождественские подарки. Об этом сообщает FOX News.

32-летняя Кинсли Мотт попала на запись камеры видеонаблюдения, когда среди белого дня подошла к чужому крыльцу и забрала с него посылки, заказанные с сайта Amazon. Как выяснилось позже, она проследовала за фургоном Amazon от склада до жилого района в городе Уинтер-Хавен. Там Мотт украла посылки, оставленные у нескольких домов. Это случилось около часа дня. После этого она скрылась с места преступления на красном внедорожнике и отправилась на работу — в ресторан-пиццерию Hungry Howie’s pizza. Именно там Мотт нашли правоохранители после того, как идентифицировали ее по видео.

Во время допроса Мотт сначала отрицала, что украла посылки. А когда ее попросили отдать их полиции для передачи владельцам, она отказалась это делать. Более того, просмотрев видео, на котором она забирает посылки с чужого крыльца, Мотт спросила полицейских: «Что если это просто человек с моим лицом?» После этого женщина заявила, что планировала использовать украденные вещи в качестве рождественских подарков.

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Мотт арестовали, она останется за решеткой до суда.

Ранее сообщалось, что в Испании злоумышленники похитили фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа. После этого на платформе TikTok появился видеоролик, в котором неизвестные заявили, что правоохранители плохо «присматривают» за младенцем Иисусом, и потребовали у местных властей выкуп в размере двух тысяч евро.

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      Антонина Черташ
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