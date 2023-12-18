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18:27, 18 декабря 2023Из жизни

Неизвестные похитили младенца Иисуса и потребовали выкуп

В Испании арестовали похитителей фигурки младенца Иисуса, требовавших выкуп

Кадр: @paco3386 / TikTok

В Испании злоумышленники похитили фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа. Об этом сообщает Europa Press.

Инцидент произошел в городе Сан-Висент-дель-Распеч. Фигурка Иисуса пропала в ночь на 16 декабря. После этого на платформе TikTok появился видеоролик, в котором неизвестные заявили, что правоохранители плохо «присматривают» за младенцем Иисусом, и потребовали у местных властей выкуп в размере двух тысяч евро. В случае отказа платить похитители пригрозили испортить фигурку.

Полиция начала расследование, и уже 17 декабря они арестовали двух молодых людей, живущих недалеко от Аликанте. 19-летний и 21-летний нарушители признались в содеянном во время допроса в полицейском участке, их ждет суд. При этом местные жители нашли фигурку младенца Иисуса вечером того же дня рядом с мусорными контейнерами недалеко от места, где установлен вертеп. Утром 18 декабря ее вернули на место.

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Мэр Сан-Висент-дель-Распеч подтвердил, что фигурка не повреждена, и принес извинения жителям города в связи с досадным инцидентом. Он выразил надежду, что предстоящие праздники пройдут гладко.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина украла 10 тысяч пончиков закусочной сети Krispy Kreme и скрылась в неизвестном направлении. Это произошло, когда водитель фургона с пончиками остановился на заправке.

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      Антонина Черташ
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