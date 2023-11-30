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14:57, 30 ноября 2023Из жизни

Женщина украла 10 тысяч пончиков и скрылась

В Австралии неизвестная женщина угнала фургон с 10 тысячами пончиков

Фото: Fidel Fernando / Unsplash

В Австралии разыскивают женщину, которая украла 10 тысяч пончиков закусочной сети Krispy Kreme и скрылась в неизвестном направлении. Об этом сообщает Metro.

Фургон с продукцией сети направлялся в город Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, ночью 29 ноября. Около 3:30 машина остановилась на станции техобслуживания в Карлингфорде. Экспедиторы вышли из автомобиля, и вскоре его угнали.

По версии полиции, фургон с пончиками похитила женщина. Свидетели описали ее как аборигенку около 30 лет с длинными черными или каштановыми волосами. Похитительница пончиков была в темной одежде и держала в руках белую сумочку. Пока неизвестно, каким образом она проникла в машину.

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Представитель Krispy Kreme заявил, что сотрудники компании вместе с полицией ведут поиски похищенного. Он также сказал, что клиентам ресторана в Ньюкасле не стоит опасаться нехватки пончиков, так как украденная партия была оперативно заменена новой. Кроме того, Krispy Kreme объявила 50-процентную скидку на всю продукцию для сотрудников полиции и других специальных служб.

Ранее сообщалось, что в США мужчина похитил гольф-кар и устроил гонки с полицией. Несколько очевидцев сняли ролики, в которых полуголый мужчина из Лос-Анджелеса уезжает от патрульных машин с собакой на коленях.

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      Никита Савин
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