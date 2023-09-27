Полуголый мужчина с собакой на коленях устроил на гольф-каре гонки с полицией

В США мужчина с собакой устроил на гольф-каре 15-километровую гонку с полицией

В США задержали мужчину, который похитил гольф-кар и устроил гонки с полицией. Видео происшествия публикует New York Post.

Несколько очевидцев и правоохранители сняли ролики, в которых полуголый мужчина из Лос-Анджелеса уезжает от патрульных машин с собакой на коленях. Свидетели странной погони смеялись и хлопали в ладоши, поддерживая беглецов.

Но полицейские отнеслись к происшествию со всей серьезностью. Они преследовали нарушителя на автомобилях с мигалками, несколько раз пытались нагнать гольф-кар бегом и даже разворачивали перед ним ленту с шипами. Однако беглецам каждый раз удавалось уйти. В итоге мужчина проехал более 15 километров, остановился около круглосуточного супермаркета и попытался убежать, держа собаку на руках.

Нарушителя задержали усилиями 12 сотрудников полиции. Он оказался сильно пьян и сразу же начал извиняться перед собакой, которая дала взять себя на поводок правоохранителям. «Прости, Рокки, прости меня. Я пьян, я алкоголик. Не пей, не принимай наркотики. Старайся быть лучше», — заявил он, обращаясь к собаке.

Позже выяснилось, что мужчина угнал гольф-кар со стоянки торгового центра. Полиция Лос-Анджелеса пока не смогла установить его личность. Задержанного обвинили в грабеже и угоне.

Ранее сообщалось, что в США водитель, которого остановили патрульные на дороге, искусал полицейскую собаку. По словам правоохранителей, когда они приблизились, мужчина без предупреждения выскочил из машины и отказался вернуться в нее.

