Мужчина искусал полицейскую собаку и попал в тюрьму

New York Post: 47-летний мужчина из США искусал полицейскую собаку во время задержания

В США водитель, которого остановили патрульные на дороге, искусал полицейскую собаку. Об этом сообщает New York Post.

В тюрьму попал 47-летний Джамал Уинг из города Уилмингтон, штат Делавэр. Полицейские остановили его ночью за превышение скорости. По словам патрульных, когда они приблизились, Уинг без предупреждения выскочил из машины и отказался вернуться в нее. Полицейские решили припугнуть разбушевавшегося нарушителя служебным псом, однако он «продолжал сопротивляться и несколько раз укусил животное».

После этого на него набросились остальные правоохранители и скрутили. В процессе схватки они обратили внимание, что от мужчины сильно пахнет алкоголем. Во время задержания травмы получил и сам Уинг, и полицейская собака, и еще двое сотрудников.

Американца обвинили в нахождении за рулем в нетрезвом состоянии, нападении на полицейских и служебную собаку, сопротивлении аресту, злостном хулиганстве и еще других преступлениях. Ему назначили залог в 34,2 тысячи долларов (более 3 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии пьяный мужчина залез на крышу движущегося автомобиля и несколько раз отжался. Инцидент был снят очевидцем.