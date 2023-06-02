Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:10, 2 июня 2023Из жизни

Спортивные упражнения пьяного мужчины на крыше движущейся машины попали на видео

NDTV: в Индии мужчина отжался на крыше движущегося автомобиля и был задержан полицией

В Индии мужчина по имени Локеш в состоянии алкогольного опьянения залез на крышу движущегося автомобиля, несколько раз отжался и попал на видео. Об этом сообщает NDTV.

Спортивные упражнения пьяного индийца в городе Гургаон, штат Харьяна, заснял один из местных жителей, который проезжал мимо. На кадрах видно, как Локеш отжимается на крыше, а его друзья наблюдают за этим, высунувшись по пояс из окон машины.

Материалы по теме:
Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем. Муж Ивлеевой ехал на скорости 230 километров в час и предлагал взятку полицейским
Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем.Муж Ивлеевой ехал на скорости 230 километров в час и предлагал взятку полицейским
26 мая 2021
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Сотрудники полиции вскоре нашли и задержали правонарушителей. Их Автомобиль конфисковали, а Локешу выписали штраф в размере 6,5 тысячи рупий (6,3 тысячи рублей). «Мы просим водителей не подвергать свою и чужие жизни опасности и не нарушать правила дорожного движения», — говорится в заявлении полицейского управления.

Ранее сообщалось, что в США пьяный водитель решил обмануть полицейских и поменялся местами со своей собакой, которая ехала на пассажирском сиденье. Мужчина заявил полиции, что не был за рулем в момент остановки.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны России сообщило о наступлении «Ахмата» на марьинском направлении
    Россияне рекордно снизили покупку валюты из-за ослабления рубля
    В Госдуме отреагировали на конфликт чеченцев с Пригожиным
    Стала известна личность убегавшего голым по балконам в Липецке мужчины
    Спортивные упражнения пьяного мужчины на крыше движущейся машины попали на видео
    В Кремле заявили об отрицательном уровне отношений с Польшей
    Описана роль ИИ в военной технике
    Блинкен назвал выгоду США от украинского кризиса
    Парикмахер раскрыла приводящую к быстрому загрязнению волос ошибку в уходе
    В российском регионе пообещали справиться с продажей яиц по паспорту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.