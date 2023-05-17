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09:16, 17 мая 2023Из жизни

Пьяный водитель решил обмануть полицейских и посадил за руль собаку

Пьяный водитель на глазах у полицейских посадил за руль собаку, чтобы избежать ареста
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anvesh / Unsplash

В США пьяный водитель решил обмануть полицейских и, чтобы избежать ареста, поменялся местами с собакой, которая ехала на пассажирском сиденье. Об этом пишет Lad Bible.

Инцидент произошел в Спрингфилде, штат Колорадо. Когда полиция остановила подозрительную машину за превышение скорости, водитель повел себя крайне странно. Он взял собаку и на глазах полицейских посадил ее за руль, а сам перелез на место пассажира. Мужчина заявил, что не был за рулем в момент остановки. После того как его спросили об употреблении алкоголя, американец выскочил из машины и попытался скрыться. Однако его задержали уже через 15 метров.

Задержанный прошел медицинское освидетельствование в больнице, а затем был взят под стражу и обвинен в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышении скорости и сопротивлении аресту. Собаку передали знакомому водителя. По словам представителя полиции, «животному не предъявлено никаких обвинений, его отпустили с предупреждением».

1 мая сообщалось, что в нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя, который передвигался на автомобиле с поддельными украинскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Полицейский патруль остановил машину, водитель которой был в нетрезвом состоянии. В ходе обыска автомобиля выяснилось, что у задержанного с собой были поддельные украинские права на имя политика.

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Марина Совина
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