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15:01, 1 мая 2023Мир

В Нидерландах поймали водителя с украинскими правами на имя Бориса Джонсона

В Нидерландах арестовали пьяного водителя с украинскими правами на имя Бориса Джонсона

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя, который передвигался на автомобиле с поддельными украинскими правами на имя бывшего премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает местное издание Oogtv.

По информации издания, полицейский патруль остановил машину, водитель которой находился в нетрезвом виде. В ходе обыска автомобиля выяснилось, что у задержанного с собой были поддельные украинские права на имя политика. В документах указывались настоящие дата и место рождения Джонсона. Срок прав истекал в 3000 году.

Сообщается, что фальшивые документы были изъяты полицией, а пойманному мужчине выписали штраф.

Ранее стало известно, что двоих уборщиков арестовали за кражу боеприпасов у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время мероприятия, посвященного Дню памяти, в Восточном Иерусалиме.

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Анастасия Астахова
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