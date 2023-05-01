В Нидерландах поймали водителя с украинскими правами на имя Бориса Джонсона

В Нидерландах арестовали пьяного водителя с украинскими правами на имя Бориса Джонсона

В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя, который передвигался на автомобиле с поддельными украинскими правами на имя бывшего премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает местное издание Oogtv.

По информации издания, полицейский патруль остановил машину, водитель которой находился в нетрезвом виде. В ходе обыска автомобиля выяснилось, что у задержанного с собой были поддельные украинские права на имя политика. В документах указывались настоящие дата и место рождения Джонсона. Срок прав истекал в 3000 году.

Сообщается, что фальшивые документы были изъяты полицией, а пойманному мужчине выписали штраф.

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