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18:38, 25 апреля 2023Мир

Двое уборщиков украли боеприпасы у армии Израиля

JP: двое уборщиков арестованы за кражу боеприпасов армии Израиля в Восточном Иерусалиме

Фото: Ilia Yefimovich / Getty Images

Двое уборщиков арестованы за кражу боеприпасов у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время мероприятия, посвященного Дню памяти, в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).

По данным полиции Израиля, солдат ЦАХАЛ услышал шум на складе снаряжения на территории национального мемориала «Арсенальная горка», где проходила церемония. Оттуда вышел человек с сумкой с несколькими заряженными магазинами.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, арестовали подозреваемого. Им оказался уборщик, житель лагеря беженцев Шуафат. Следствие установило личность еще одного возможного соучастника преступления, он также арестован на время расследования.

27 января в Восточном Иерусалиме произошел теракт в синагоге. Жертвами стали семь человек, как минимум десять человек пострадали.

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Семен Александров
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