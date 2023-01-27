Восемь человек погибли в ходе теракта в синагоге в Иерусалиме

Jerusalem Post: 8 человек погибли и 10 пострадали в ходе теракта в синагоге в Иерусалиме

Восемь человек погибли и как минимум десять пострадали в ходе теракта в синагоге в Иерусалиме. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

До этого было известно о пяти погибших и пяти получивших огнестрельные ранения в районе Неве-Яаков. Информацию подтвердила пресс-служба израильской медицинской службы «Маген Давид адом». Врачи оказывают помощь пострадавшим.

Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован. «Предварительный доклад — террористическая атака в синагоге в Иерусалиме. В результате стрельбы на месте несколько человек получили ранения. Террорист был нейтрализован», — указали в правоохранительных органах.

Ранее в Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел (МИД) Афганистана. Сообщалось, что на месте происшествия были слышны выстрелы.

