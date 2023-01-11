В Кабуле прогремел взрыв возле здания МИД

TOLOnews: в Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание МИД Афганистана

В Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел (МИД) Афганистана. Об этом сообщают афганские телеканалы TOLOnews и Ariana News в Twitter.

Инцидент произошел на перекрестке Малик Асгар в районе 15:40 по местному времени (13:40 мск). Официальные лица пока никак не комментируют произошедшее.

Вместе с тем источники РИА Новости сообщают, что на месте происшествия были слышны выстрелы. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, есть пострадавшие.

В начале января террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле. По данным террористов, в результате атаки погибли 20 человек, еще 30 были ранены. Представитель правительства «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) заявил, что в результате теракта есть несколько пострадавших.

