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17:04, 2 января 2023Мир

ИГ взяло ответственность за взрыв в аэропорту Кабула

«Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула
СюжетВзрыв в Кабуле:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Damir Sagolj / Reuters

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла ответственность за взрыв в военном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, пишет издание Al Arabiya.

По данным террористов, в результате атаки погибли 20 человек, еще 30 ранены. Представитель правительства «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) заявил, что в результате теракта есть «несколько пострадавших».

Талибы опровергли данные, приводимые ИГ.

Мощный взрыв прогремел в аэропорту утром 1 января. Ранее в мечети, расположенной рядом с новым зданием МВД Афганистана, произошел взрыв, погибли 25 человек, еще несколько десятков граждан были ранены. С момента прихода талибов к власти 15 августа 2021 года в Афганистане регулярно сообщают о сериях взрывов. Например, сразу после бегства прошлого правительства Афганистана в конце августа 2021-го десятки жизней унесла серия взрывов в районе аэропорта Кабула и самой столицы Афганистана.

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Виктория Кондратьева
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