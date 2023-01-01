Вблизи аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв

AITV: мощный взрыв прогремел утром 1 января вблизи международного аэропорта Кабула

Мощный взрыв прогремел утром 1 января вблизи международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом сообщил афганский телеканал AITV.

По его информации, звук взрыва был слышен в разных районах столицы Афганистана. Сведений о характере взрыва и возможных жертвах не поступало, правительство талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) официально не прокомментировало ситуацию.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве сообщил о погибших и раненых в результате взрыва, не уточняя их количество.

Ранее в мечети, расположенной рядом с новым зданием МВД Афганистана, произошел взрыв, погибли 25 человек, еще несколько десятков граждан были ранены.