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08:28, 1 января 2023Мир

Вблизи аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв

AITV: мощный взрыв прогремел утром 1 января вблизи международного аэропорта Кабула
СюжетВзрыв в Афганистане:

Фото: Saifurahman Safi/ Globallookpress.com

Мощный взрыв прогремел утром 1 января вблизи международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом сообщил афганский телеканал AITV.

По его информации, звук взрыва был слышен в разных районах столицы Афганистана. Сведений о характере взрыва и возможных жертвах не поступало, правительство талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) официально не прокомментировало ситуацию.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве сообщил о погибших и раненых в результате взрыва, не уточняя их количество.

Ранее в мечети, расположенной рядом с новым зданием МВД Афганистана, произошел взрыв, погибли 25 человек, еще несколько десятков граждан были ранены.

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Марина Совина
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