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25 человек погибли при взрыве в мечети при МВД талибов в Кабуле

Al Jazeera: как минимум 25 человек погибли при взрыве в мечети при МВД талибов в Кабуле

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

В мечети, расположенной рядом с новым зданием МВД Афганистана в правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera, передает ТАСС.

По информации издания, в результате атаки как минимум 25 человек погибли. Еще несколько десятков граждан получили ранения. Большинство пострадавших доставили в больницы афганской столицы. Представитель МВД талибов Абдул Нафи подтвердил информацию о взрыве и пообещать провести расследование происшествия.

30 сентября сообщалось, что в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула погибли 20 человек. Тогда еще как минимум 35 граждан пострадали. Источники в афганском правительстве талибов утверждали, что подрыв совершил террорист-смертник.

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Виктория Кондратьева
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25 человек погибли при взрыве в мечети при МВД талибов в Кабуле
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