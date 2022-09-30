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Стало известно число погибших в результате взрыва в Кабуле

В результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула погибли 20 человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Omar Sobhani / Reuters

В результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула погибли 20 человек, еще 35 пострадали передает ТАСС.

Источник в афганском правительстве «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) заявил, что подрыв совершил террорист-смертник.

Ранее стало известно, что взрыв в образовательном центре в западном районе столицы Афганистана Дашт-и-Барчи произошел во время экзаменов. Представитель МВД страны Абдул Нафи Таккур подтвердил, что взрыв имел место, однако не предоставил дополнительной информации.

5 сентября взрыв произошел у российского посольства в Кабуле. В результате атаки погибли два сотрудника дипломатической миссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана. Всего скончались не менее 8 человек, еще как минимум 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Виктория Кондратьева
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