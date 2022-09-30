В образовательном центре в Кабуле произошел взрыв

Взрыв произошел во время экзаменов в образовательном центре в Кабуле

В одном из образовательных центров в Кабуле произошел взрыв, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.

Происшествие случилось в западном районе столицы Афганистана Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Сведений о пострадавших в настоящий момент не поступало.

Представитель МВД страны Абдул Нафи Таккур подтвердил, что взрыв имел место быть, однако не предоставил дополнительной информации. По некоторым данным, произошла атака с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 5 сентября, взрыв произошел у российского посольства в Кабуле. В результате атаки погибли два сотрудника дипломатической миссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана. Всего скончались не менее 8 человек, еще как минимум 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

