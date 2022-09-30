Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В образовательном центре в Кабуле произошел взрыв

Взрыв произошел во время экзаменов в образовательном центре в Кабуле
СюжетВзрыв в Афганистане:

Фото: Saifurahman Safi/ Globallookpress.com

В одном из образовательных центров в Кабуле произошел взрыв, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.

Происшествие случилось в западном районе столицы Афганистана Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Сведений о пострадавших в настоящий момент не поступало.

Представитель МВД страны Абдул Нафи Таккур подтвердил, что взрыв имел место быть, однако не предоставил дополнительной информации. По некоторым данным, произошла атака с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 5 сентября, взрыв произошел у российского посольства в Кабуле. В результате атаки погибли два сотрудника дипломатической миссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана. Всего скончались не менее 8 человек, еще как минимум 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России напомнили США о решимости защищать государственный суверенитет
В России призвали разработать правила отсрочки для ИП
Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов
В образовательном центре в Кабуле произошел взрыв
Специалист по транспорту назвал московский трамвай вечным
Чемпион ОИ оценил возможный отъезд американцев из КХЛ
В Японии рассказали о росте тарифов на электроэнергию до 30 процентов
Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей
В Госдуме попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией
Женщина пожаловалась на дискомфорт из-за аномально большой груди
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.