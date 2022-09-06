Боевики ИГ взяли ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

Террористическая группировка ИГ взяла ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, ИГ опубликовало фотографию человека, который, как они заявляют, совершил теракт, приведя в действие бомбу у здания дипмиссии.

Теракт в Кабуле

Взрыв у российского посольства в Кабуле произошел утром 5 сентября. В результате атаки погибли два сотрудника дипломатической миссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана. Всего скончались не менее 8 человек, еще как минимум 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Министр иностранных дел во временном правительстве талибов (члены «Талибана», запрещенной в РФ террористической организации) Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал провести расследование произошедшего.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва у российского посольства и установить всех лиц, причастных к этому преступлению.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала афганские власти обеспечить безопасность дипмиссий. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство России в Кабуле усилило охрану дипмиссии. «Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», — сказал министр.

Количество терактов в Афганистане возросло

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что количество терактов в Афганистане возросло. По его словам, взрывы происходят в мечетях и других местах массового скопления людей, передает ТАСС.

По словам главы дипмиссии, афганские власти пообещали приложить все усилия, чтобы такие происшествия не повторялись в будущем.

Афганский МИД выразил глубокие соболезнования, осудил эту бесчеловечную акцию, власти Афганистана пообещали приложить все усилия для того, чтобы избежать повторения подобных трагедий в будущем Дмитрий Жирнов посол России в Афганистане

Жирнов добавил, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай позвонил ему, чтобы выразить соболезнования. Посол назвал героями погибших российских дипломатов.

В ООН осудили взрыв в Кабуле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт возле российского посольства в Кабуле. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

В Организации напомнили, что нападение на гражданское население и объекты, в том числе не дипломатические миссии, строго запрещено гуманитарным правом.

Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение в Кабуле в непосредственной близости от посольства Российской Федерации. Генеральный секретарь выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим Стефан Дюжаррик официальный представитель генсека ООН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти решительно осуждают теракт, произошедший у посольства, это недопустимо. Глава МИД Сергей Лавров выразил надежду, что виновные будут найдены и наказаны.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сирии Айман Сусан назвал произошедший у посольства России в Кабуле теракт результатом ошибочной политики США. Замглавы сирийского МИД добавил, что власти республики решительно осуждают данный террористический акт, а также выражают свои соболезнования.

