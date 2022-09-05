Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД подтвердил гибель двух сотрудников посольства России из-за теракта в Кабуле

МИД подтвердил, что из-за теракта в Кабуле погибли два сотрудника посольства России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России подтвердил, что в результате террористического акта, произошедшего у главного входа российского посольства в Кабуле, погибли два сотрудника дипмиссии. Об этом говорится в официальном заявлении министерства.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии», — говорится в тексте сообщения. Также уточняется, что пострадавшие есть и среди граждан Афганистана.

Материалы по теме:
Опиумные плантации и лагеря для наркоманов. Как талибы загнали миллионы афганцев в героиновое рабство
Опиумные плантации и лагеря для наркоманов.Как талибы загнали миллионы афганцев в героиновое рабство
15 августа 2022
«Мне грозит суровое возмездие» Студенты из Афганистана застряли в России. Здесь их ждет нищета, а на родине — смерть
«Мне грозит суровое возмездие»Студенты из Афганистана застряли в России. Здесь их ждет нищета, а на родине — смерть
5 июня 2022
«Мою страну продали террористам» Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
«Мою страну продали террористам»Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
20 августа 2022

В МИД заверили, что посольство России в Кабуле «находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование».

Кроме того, агентство Sputnik Afghanistan рассказало о личности, предположительно, погибших во взрыве работников российской дипмиссии со ссылкой на очевидца, находящегося на месте происшествия. Сообщается, что одним из них мог быть второй секретарь посольства Шах Махмуд, а другим погибшим — сотрудник отдела безопасности посольства.

Ранее стало известно, что число погибших и пострадавших в результате самоподрыва террориста-смертника у здания посольства РФ выросло до 25 человек. По информации телеканала Al Jazeera, жертвами теракта около российского дипломатического ведомства стали как минимум восемь человек. Еще не менее 15 человек, получили ранения различной степени тяжести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ВСУ вывели из строя Антоновский мост в Херсоне
Психолог перечислила возникающие у школьников из-за гаджетов проблемы
Викторию Боню высмеяли в сети за фото с испорченной ею ранее сумкой Chanel
Стало известно об осложнении ситуации в районе Соледара и Артемовска
Психологи назвали чаще всего вступающие в отношения с абьюзером категории женщин
Власти начали разработку нацстратегии в интересах женщин
В ЕС признали невозможность полной изоляции от россиян
Путин восхитился мужеством жителей Донбасса
Бригада ВСУ пожаловалась на истребление
В ЕС заявили о неспособности России разрабатывать новые месторождения без Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.