МИД подтвердил гибель двух сотрудников посольства России из-за теракта в Кабуле

МИД подтвердил, что из-за теракта в Кабуле погибли два сотрудника посольства России

МИД России подтвердил, что в результате террористического акта, произошедшего у главного входа российского посольства в Кабуле, погибли два сотрудника дипмиссии. Об этом говорится в официальном заявлении министерства.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии», — говорится в тексте сообщения. Также уточняется, что пострадавшие есть и среди граждан Афганистана.

В МИД заверили, что посольство России в Кабуле «находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование».

Кроме того, агентство Sputnik Afghanistan рассказало о личности, предположительно, погибших во взрыве работников российской дипмиссии со ссылкой на очевидца, находящегося на месте происшествия. Сообщается, что одним из них мог быть второй секретарь посольства Шах Махмуд, а другим погибшим — сотрудник отдела безопасности посольства.

Ранее стало известно, что число погибших и пострадавших в результате самоподрыва террориста-смертника у здания посольства РФ выросло до 25 человек. По информации телеканала Al Jazeera, жертвами теракта около российского дипломатического ведомства стали как минимум восемь человек. Еще не менее 15 человек, получили ранения различной степени тяжести.