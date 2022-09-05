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Кремль отреагировал на теракт у посольства России в Кабуле

Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают теракт у посольства России в Кабуле

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Российские власти решительно осуждают теракт, произошедший у посольства страны в Кабуле, это недопустимо. Так на него отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, что абсолютно недопустимо в целом», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Он добавил, что в настоящее время власти ожидают подробностей о произошедшем с места происшествия.

«Сейчас информация будет уточняться», — заключил Песков.

Ранее МИД России подтвердил, что в результате террористического акта, произошедшего у главного входа российского посольства в Кабуле, погибли два сотрудника дипмиссии. Кроме того, уточняется, что пострадавшие есть и среди граждан Афганистана.

Также стало известно, что число погибших и пострадавших в результате самоподрыва террориста-смертника у здания посольства России выросло до 25 человек. По данным телеканала Al Jazeera, жертвами теракта около российского дипломатического ведомства стали минимум восемь человек. Еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Сергей Истомин
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