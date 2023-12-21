Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:38, 21 декабря 2023Экономика

В российской красной икре нашли кишечную палочку

Роскачество сообщило о кишечной палочке в икре многих российских производителей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По итогам проверки российских производителей икры продукты только двух компаний могут претендовать на знак качества, а еще одна подтвердила такой статус. У остальных специалисты Роскачества обнаружили различные нарушения, передает РИА Новости.

В икре «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента» была найдена кишечная палочка, а у марок «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача и в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве — нарушения в части микробиологической обсемененности.

Один производитель и вовсе положил в банку вместе с оригинальной икрой имитированную, отличился фальсификатом «Киржачский консервный завод». Процентное соотношение на банке не указано, но в компании говорят, что икра горбуши занимает 60 процентов, а имитация — 40 процентов от объема.

Эксперты не имеют претензий к торговым маркам «Тунайча», «Очень» и «Русское море». В организации советуют при выборе икры отдавать предпочтение крупным производителям, а при покупке в жестяной банке смотреть на ее целостность, отсутствие вздутости и немного потрясти. Если в банке что-то бултыхается, то в ней присутствует лишняя жидкость.

Ранее сообщалось, что в октябре стоимость килограмма красной икры в России снизилась до минимума с начала 2023 года, а производства за первые десять месяцев достигло максимума с 2010 года.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вбросы направлены на разрушение отношений» В МИД ответили на западные сообщения об угрозе Дании от российских рыбаков

      Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

      В одной стране заявили о необходимости обойти антироссийские санкции

      Девушка несколько раз попала в больницу из-за бутылки с водой

      Волочкова избавится от последней квартиры в Астрахани

      Россия резко снизила поставки электроэнергии в одну страну

      Раскрыта стоимость отдыха в самой посещаемой россиянами соседней стране

      Порнозвезда назвала идиотами не знающих о ее карьере родителей

      В российской красной икре нашли кишечную палочку

      НАСА в седьмой раз перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости