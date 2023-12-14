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12:59, 14 декабря 2023Экономика

Производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года

Производство красной икры в России достигло рекордных с 2010 года 22,288 тыс. т

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

За десять месяцев текущего года в России было произведено 22,288 тысячи тонн красной икры — показатель стал максимальным с 2010 года. По сравнению с прошлым годом производство выросло почти в 2,6 раза, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Рост производства красной икры в организации связывают с хорошим выловом лососевых на Дальнем Востоке. В регионе было добыто около 609 тысяч тонн рыбы. За последние пять лет в России ежегодно потреблялось от 15 до 20 тысяч тонн красной икры.

В ноябре оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке резко упали — стоимость икры горбуши обвалилась на 25 процентов в годовом выражении, до 3,5 тысячи рублей за килограмм оптом. Икру кеты некоторые оптовики продают по цене на 12 процентов ниже, чем в ноябре прошлого года, — по 3,5 тысячи рублей за килограмм. Причем до текущего момента икра непрерывно дорожала с августа 2022 года.

Рост производства отразился и на розничных ценах на красную икру. По данным «Чек Индекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», стоимость популярного деликатеса в годовом выражении упала на четыре процента, до 6000 рублей за килограмм. При этом спрос на икру в октябре-ноябре в среднем по стране увеличился на 21 процент. Эксперты не исключают, что перед Новым годом цены на красную икру снова вырастут.

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      Мария Грушко
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