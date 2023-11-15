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19:36, 15 ноября 2023Экономика

В России начала дешеветь красная икра

«Платформа ОФД»: в ноябре 2023-го цены на красную икру в России снизились на 4 %

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ноябре 2023 года в России начала дешеветь красная икра. Об этом со ссылкой на исследование ресурса «Чек Индекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД» сообщает РБК.

Стоимость популярного деликатеса в годовом выражении снизилась на четыре процента, до 6000 рублей за килограмм. При этом спрос на икру в октябре-ноябре в среднем по стране увеличился на 21 процент.

Аналитики объяснили снижение цен успешной лососевой путиной. В начале ноября глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил об увеличении объемов добычи и производства деликатеса. С начала года рыбаки добыли более 607 тысяч тонн лососей — это второй показатель после рекордного 2018 года. Тогда объемы добычи составили 676 тысяч тонн рыбы.

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По данным Росстата, с января по сентябрь в России произвели 21,1 тысячи тонн лососевой икры — в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом. При этом, по словам президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталия Корнева, перед новогодними праздниками, когда спрос на икру вырастет, цены снова могут начать расти.

Чтобы снизить цены на рыбу, власти предложили начать продажу рыбной продукции на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), это поможет демонополизации рынка, а также формированию единых для всех условий сделок. Возможность продавать и покупать рыбу на бирже может появиться во втором квартале 2024 года.

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      Вячеслав Агапов
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