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07:18, 5 ноября 2023Экономика

Росрыболовство предрекло снижение цен на красную икру и горбушу

Глава Росрыболовства Шестаков: цены на красную икру и горбушу в России снизятся

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Цены на горбушу и красную икру в России снизятся из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины. Об этом рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в беседе с РИА Новости.

«Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза», — отметил Шестаков.

Он уточнил, что рыбы действительно много, и стоит надеяться, что ритейлеры отреагируют и также опустят цены.

Ранее зампредседателя Рыбного союза Сергей Гудков уже рассказывал, что на фоне рекордного вылова лососевых, который стал вторым по величине за всю историю наблюдений, снизится цена на горбушу и икру. Снижение цен на красную рыбу на фоне рекордного вылова отметили уже в начале августа.

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      Юлия Мискевич
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