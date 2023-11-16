Цены на красную икру на Дальнем Востоке обвалились

ВАРПЭ: оптовая стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке упала на 25 %

В ноябре оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке резко упали — стоимость икры горбуши обвалилась на 25 процентов в годовом выражении, до 3,5 тысячи рублей за килограмм оптом. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), пишет РБК.

Икру кеты некоторые оптовики продают по цене на 12 процентов ниже, чем в ноябре прошлого года, — по 3,5 тысячи рублей за килограмм. Причем до текущего момента икра непрерывно дорожала с августа 2022 года.

Динамику цен эксперты объясняют ростом производства икры на фоне увеличения вылова лососевых. С начала года было произведено 21,1 тысячи тонн красной икры — это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Нынешняя лососевая путина стала одной из самых рекордных за всю историю наблюдений: вылов превысил 608,4 тысячи тонн, больше, 678 тысячи тонн, было только в 2018 году», — отметил президент ассоциации Герман Зверев.

Рост производства отразился и на розничных ценах на красную икру. По данным «Чек Индекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», стоимость популярного деликатеса в годовом выражении упала на четыре процента, до 6000 рублей за килограмм. При этом спрос на икру в октябре-ноябре в среднем по стране увеличился на 21 процент. Эксперты не исключают, что перед Новым годом цены на красную икру снова вырастут.