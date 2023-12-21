Семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки

«Известия»: семьям с детьми предоставят до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки

В России подготавливают законопроект, благодаря которым семьи смогут получить получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки при рождении первого и последующих детей, сообщают «Известия».

«Сегодня остро необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность. Одним из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей», — заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Отмечается, что законопроект подразумевает выплаты родителям за первого ребенка в размере 500 тысяч рублей, второго –– 600 тысяч, третьего –– 700 тысяч рублей. В общей сложности семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллиона рублей для погашения ипотечного кредита.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий защитить граждан страны от роста ипотечной ставки при отказе заемщиков от страхования.