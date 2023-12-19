Путин ограничил рост ставки по ипотеке для россиян при одном условии

Путин подписал закон о защите от роста ипотечной ставки при отказе от страховки

Россиян захотели защитить от роста ипотечной ставки при отказе заемщиков от страхования. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такую меру предложил ЦБ, чтобы не допустить существенного роста процента по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора. В подобных случаях кредитная организация обычно повышает ставку до уровня, который действовал на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным без страхования.

Новый закон вступит в силу 1 июля 2024 года и будет применим к договорам, которые заключили после этой даты.

Ранее генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков предсказал будущее ипотеки в России. По его словам, рынок движется в сторону индивидуальных ставок. То есть будут учитывать обстоятельства заемщика, в том числе размер первоначального взноса и кредитную нагрузку. Чем хуже условия у заимодателя, тем выше ставка, пояснил эксперт.