Предсказано будущее рынка ипотеки

Эксперт Летенков: рынок ипотеки идет к индивидуальным ставкам

Рынок ипотеки России идет к индивидуальным ставкам. Такое будущее предсказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, основными факторами, влияющими на ипотечные ставки, являются ключевая ставка Центробанка, интересы банков и страховые условия. «Высокие ставки сохранятся, основываясь на текущих экономических тенденциях и заявлениях ЦБ», — заявил Летеников.

Он добавил, что предстоящие изменения в формировании ставок по ипотеке будут учитывать обстоятельства заемщика, в том числе размер первоначального взноса и кредитную нагрузку. Чем хуже условия у заимодателя, тем выше ставка. В долгосрочной перспективе кредитные ставки будут зависеть от ключевой, а также от индивидуальных условий каждого заемщика. «Это может привести к персонализации ипотечных ставок», — отмечает Летеников.

Ранее эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский спрогнозировал, что новые правила выдачи льготной ипотеки начнут отражаться на стоимости жилья в середине-конце января 2024 года.