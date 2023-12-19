Предсказано будущее цен на жилье в России

Эксперт Кричевский: новые правила выдачи ипотеки отразятся на ценах в январе

Новые правила выдачи льготной ипотеки начнут отражаться на стоимости жилья в середине или в конце января 2024 года. Будущее цен на квартиры в российских новостройках предсказал эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский, пишет Life.ru.

Речь идет об увеличении первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов годовых — кредиты на таких условиях начнут выдавать с 23 декабря. Эксперт считает, что в конце года это никак не отразится ни на рынке недвижимости, ни на ценах.

«Влиять на цены и объем квартир, выходящих на рынок, новые параметры начнут только с середины января, если не с конца. На какое-то время цены просто заморозятся. Будут появляться лоты с хорошими скидками по аналогии с уже существующими "аутлетами" девелоперов. Затем начнется небольшой рост», — рассказал Кричевский. Эксперт пояснил, что на первичном рынке жилья темпы роста цен замедлятся, а на вторичном, скорее всего, будет стагнация.

Однако прямого влияния на ценовую динамику новостроек новые правила выдачи ипотеки не окажут, считает специалист. «Стоимость на первичном рынке традиционно зависит от удорожания строительных материалов, валютных колебаний, изменения ситуации с нехваткой рабочей силы, а также экономических и политических реалий. Сказывается и классический фактор — стадия строительной готовности. Дополнительные корректировки в льготных продуктах, в свою очередь, позволят удерживать спрос на балансе в соответствии с темпами роста предложения», — пояснил Кричевский.

Ранее экономист Алексей Зубец предсказал снижение цен на новостройки в России в 2024 году. По мнению специалиста, такая динамика будет обусловлена падением спроса на первичное жилье.