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15:42, 12 декабря 2023Среда обитания

Предсказано будущее цен на новостройки в России

Профессор Зубец: цены на новостройки снизятся в 2024 году

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Цены на новостройки в России снизятся в 2024 году. Такое будущее первичному рынку столицы предсказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, падение цен последует за снижением спроса на «первичку». «Есть борьба между строительными лобби, которые заинтересованы, чтобы ипотеки было максимальное количество, а с другой стороны, есть Минфин, который ипотеку дотирует за счет средств бюджета. Ему где-то надо изыскивать деньги, чтобы платить разницу между льготной и рыночной ставкой банкам и фактически за счет этого дотировать строительные компании. Минфин дотировать строительные компании не готов. Поэтому Минфин вместе с ЦБ выступает единым фронтом, чтобы сократить объем ипотеки», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что в связи с этим интерес к покупке квартир в новостройках снизится, и застройщики будут вынуждены уменьшить стоимость жилья. Подобное охлаждение строительной отрасли, считает Зубец, будет наблюдаться в течение следующего года. Профессор также предрек снижение объемов ввода нового жилья в предстоящем году.

Ранее в этот же день Зубец сообщил, что лишь 15 процентов россиян могут позволить себе приобрести недвижимость.

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      Полина Кислицына
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