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14:02, 12 декабря 2023Среда обитания

Названо число способных купить жилье в России

Профессор Зубец: только 15 процентов россиян могут позволить себе купить жилье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Только 15 процентов россиян могут позволить себе приобрести недвижимость. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал профессор Финуниверситета при Правительстве Алексей Зубец.

При этом среди потенциальных покупателей жилья в России лишь три процента могут расплатиться сразу же. 12 процентам граждан для этой цели придется оформить ипотеку. По данным Центробанка, проникновение ипотеки в ряды приобретателей составляет 13 процентов. Таким образом, все желающие взять жилищную ссуду уже ее оформили, пояснил экономист.

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Следующая волна ипотечников представлена клиентами с низкой платежеспособностью. Это «люди, которые с трудом могут наскрести деньги и рассчитывают на авось». По этой причине регулятор планирует увеличить размер первоначального взноса. Изменения повлекут сокращение спроса на новостройки, показатели снизятся не менее чем на 20 процентов, прогнозирует Зубец.

Ранее эксперты назвали возможные последствия повышения первоначального взноса по льготной ипотеке в стране. Ценам на недвижимость предрекли снижение на 25 процентов. Однако, по мнению специалистов, само обсуждение вопроса может привести к всплеску спроса на жилье.

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      Виктория Клабукова
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