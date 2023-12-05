Названы последствия повышения первоначального взноса по ипотеке

Депутат Аксаков: из-за ужесточения требований по ипотеке жилье может подешеветь

После повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30 процентов жилье может подешеветь. Последствия этого шага назвали эксперты рынка недвижимости, опрошенные «Известиями».

По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, в случае ужесточения требований по льготной ипотеке спрос, который простимулировал рост цен на рынке, уменьшится, а вместе с ним стоимость жилья может также пойти вниз. Он считает, что за счет этого недвижимость может потерять в цене до 25 процентов.

Замруководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова допустила, что при увеличении минимального первого взноса по массовой программе спрос на квартиры в новостройках действительно может охладиться, однако это произойдет не сразу, при этом цены на них вряд ли изменятся. «С учетом того что денежные средства с эскроу-счетов застройщик получает лишь после завершения строительства, он вынужден закладывать в стоимость квадратного метра абсолютно все риски, которые могут отразиться на рентабельности проекта», — пояснила она.

Специалист также отметила, что даже само обсуждение такого вопроса способно привести к всплеску желающих «запрыгнуть в последний вагон» и успеть приобрести жилье по старым условиям. С Решетниковой согласилась старший директор Группы рейтингов и финансовых институтов АКРА Ирина Носова, которая убеждена, что в связи с ростом интереса к покупке квартир стоимость «первички» продолжит расти, однако в дальнейшем рынок ждет охлаждение.

По мнению замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяны Школьной, повышение первоначального взноса должно происходить поэтапно. «Задача — не просто остудить спрос, а сделать это плавно. Чтобы избежать вероятности масштабных негативных последствий перегрева, важно не только повышать порог взноса, но и исключить схемы использования необеспеченных потребкредитов в целях получения ипотеки. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, потребуется время. Степень достаточности тех или иных мер будет соотноситься с динамикой рынка», — заключила она.

О том, что в России захотели повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30 процентов, стало известно ранее 5 декабря.