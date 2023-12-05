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03:47, 5 декабря 2023Экономика

В России захотели повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

В России захотели поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России захотели повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30 процентов. Об этом пишут «Известия».

По данным источников «Известий», такой вариант рассматривается в правительстве. Один из собеседников издания отметил, что параметр в 30 процентов обсуждается, но не для всех программ с господдержкой.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил 2 декабря, что правительство собирается повышать размер первоначального взноса по льготным программам, не уточнив планируемые параметры его корректировки.

Быстрые темпы роста льготной ипотеки беспокоят Банк России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в конце октября подчеркнула, что регулятор считает нужным снова повысить первый взнос по льготной ипотеке, напомнив, что решения предстоит принять правительству.

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      Юлия Мискевич
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