Маргарита Симоньян назвала «самосвободу» России главным итогом 2023 года

Главным итогом 2023 года является «самосвобода» России, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1».

Журналист уточнила, что Москва ведет специальную военную операцию (СВО) так, как считает правильным, согласно своим моральным нормам и ценностям. Она привела слова поэта Велимира Хлебникова: русские привыкли доказывать, что они хорошие люди. По мнению Симоньян, «происходящее и сделанное в Израиле» доказало всему миру то, что русские «хорошие, а не не очень».

«Как сформулировал это Хлебников --– не знаю, знал ли он такое слово, как суверенитет, — он им называл "самосвободу", и это очень круто», — назвала главред итог уходящего года. Она отметила, что Москва свободна в выборе своего способа вести боевые действия, стараясь причинить как можно меньше горя обеим сторонам.

Также Симоньян рассказала, что Россия не почувствовала невыносимую тяжесть из-за СВО. Она указала на развитие экономики и рост доходов граждан.