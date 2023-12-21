Стало известно о тысячах способных лишить жизни зеленых книгах в библиотеках

Реставраторы из США запустили проект по поиску ядовитых зеленых книг с мышьяком

В США реставраторы книг запустили кампанию по поиску антикварных книг зеленого цвета из-за их опасности для здоровья. Об этом пишет Oddity Central.

Эксперты из Музея Винтертура в Делавере создали Poison Book Project («Проект ядовитая книга») для поиска антикварных книг, в которых содержится яд. По словам реставратора книг Мелиссы Тедоне, яркий зеленый пигмент, которым в XIX веке покрывали обтянутые тканью картонные обложки, создавали при помощи мышьяка. Несмотря на случаи отравления, изумрудный цвет обложек был так популярен, что издатели долгие годы продолжали использовать яд на производстве.

Известно, что тысячи способных лишить жизни книг-отравительниц и сегодня остаются в руках коллекционеров и хранятся в библиотеках. При этом с течением времени пигмент начинает слоиться и опадать с обложек, попадая в воздух и на руки тех, кто берет книги в руки. Читатели и ценители книг в большинстве случаев не подозревают, что чтение подобного зеленого тома может привести к отравлению.

Чтобы получить серьезное отравление, нужно вдохнуть или съесть довольно много пигмента. Однако у мышьяка есть накопительный эффект, и при долгом контакте с ним у человека могут появиться язвы или развиться рак. По словам Тедоне, до сих пор они не регистрировали подобные случаи, но она хочет, чтобы люди знали об опасности, которые таят в себе зеленые книги.

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